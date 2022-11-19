Росія публічно заговорила про обмін ув'язненими із США
Москва хоче повернути свого «торгівця смертю».
Росія розглядає питання обміну ув’язненими зі Сполученими Штатами, щоб повернути російського торговця зброєю Віктора Бута, інформує
«Ми сподіваємось на позитивний результат переговорів щодо обміну ув'язненими. Американці проявляють певну зовнішню активність, ми професійно працюємо через спеціальний канал», — цитує заступника міністра закордонних справ РФ Сєргєй Рябкова російський Інтерфакс.
Рябков вперше публічно визнав, що засуджений за торгівлю зброєю Віктор Бут є у потенційному списку на обмін.
«Поки що до спільного знаменника не дійшли, але незаперечним є те, що Віктор Бут серед тих, хто обговорюється, і на позитивний результат ми, безумовно, розраховуємо», — повідомив він.
США прагнуть повернути своїх громадян Брітні Грайнер і Пола Віллана. Грайнер загрожує дев'ять років ув'язнення в Росії після того, як її засудили за звинуваченням у торгівлі наркотиками через знайдений у неї медичний канабіс.
Колишній морський піхотинець Віллан відбуває 16-річний термін у Росії після того, як його засудили за звинуваченням в шпигунстві, які він заперечує.
Такі оптимістичні зауваження Рябкова, головного представника міністерства закордонних справ з питань Америки та контролю над озброєннями, контрастують із попередніми заявами Москви, які застерігали Вашингтон від спроб брати участь у гучній дипломатії щодо обміну ув'язненими.
Росія та Сполучені Штати вже кілька місяців обговорюють обмін, однак досі угоди не було досягнуто. Численні джерела, обізнані з переговорами, стверджували, що російські чиновники просять включити до списку обміну також Вадима Красікова, колишнього полковника внутрішньої розвідки.
Державний департамент США заявляв, що Вашингтон зробив суттєву пропозицію, одна Москва «послідовно не в змозі сумлінно вести переговори».
Віктор Бут, якого називають «торговцем смертю» і «руйнівником санкцій» за його здатність обходити ембарго на постачання зброї, до арешту в 2008 році був одним із найбільш розшукуваних людей у світі. Він продавав зброю державам-ізгоям, групам повстанців і диктаторам в Африці, Азії та Південній Америці.
Однак в 2008 році Бут потрапив у пастку американських спецслужб: він погодився продати агентам США під прикриттям, які видавали себе за представників колумбійських лівих партизан FARC, 100 ракет класу «земля-повітря», якими вони планували атакувати американських військових.
У 2012 році суд в Нью-Йорку визнав його винним і засудив до 25 років ув'язнення, мінімально можливого покарання. Відтоді російська держава прагне повернути його.
Захист Бута використав усі юридичні механізми для його звільнення, наразі у нього є два варіанти: обмін, або видача в Росію для відбуття покарання.