Росія публічно заговорила про обмін ув'язненими із США

Росія розглядає питання обміну ув’язненими зі Сполученими Штатами, щоб повернути російського торговця зброєю Віктора Бута, інформує ZN.ua .

«Ми сподіваємось на позитивний результат переговорів щодо обміну ув'язненими. Американці проявляють певну зовнішню активність, ми професійно працюємо через спеціальний канал», — цитує заступника міністра закордонних справ РФ Сєргєй Рябкова російський Інтерфакс.

Рябков вперше публічно визнав, що засуджений за торгівлю зброєю Віктор Бут є у потенційному списку на обмін.

«Поки що до спільного знаменника не дійшли, але незаперечним є те, що Віктор Бут серед тих, хто обговорюється, і на позитивний результат ми, безумовно, розраховуємо», — повідомив він.

США прагнуть повернути своїх громадян Брітні Грайнер і Пола Віллана. Грайнер загрожує дев'ять років ув'язнення в Росії після того, як її засудили за звинуваченням у торгівлі наркотиками через знайдений у неї медичний канабіс.

Колишній морський піхотинець Віллан відбуває 16-річний термін у Росії після того, як його засудили за звинуваченням в шпигунстві, які він заперечує.

Такі оптимістичні зауваження Рябкова, головного представника міністерства закордонних справ з питань Америки та контролю над озброєннями, контрастують із попередніми заявами Москви, які застерігали Вашингтон від спроб брати участь у гучній дипломатії щодо обміну ув'язненими.

Росія та Сполучені Штати вже кілька місяців обговорюють обмін, однак досі угоди не було досягнуто. Численні джерела, обізнані з переговорами, стверджували, що російські чиновники просять включити до списку обміну також Вадима Красікова, колишнього полковника внутрішньої розвідки.

Державний департамент США заявляв, що Вашингтон зробив суттєву пропозицію, одна Москва «послідовно не в змозі сумлінно вести переговори».

Віктор Бут, якого називають «торговцем смертю» і «руйнівником санкцій» за його здатність обходити ембарго на постачання зброї, до арешту в 2008 році був одним із найбільш розшукуваних людей у світі. Він продавав зброю державам-ізгоям, групам повстанців і диктаторам в Африці, Азії та Південній Америці.

Однак в 2008 році Бут потрапив у пастку американських спецслужб: він погодився продати агентам США під прикриттям, які видавали себе за представників колумбійських лівих партизан FARC, 100 ракет класу «земля-повітря», якими вони планували атакувати американських військових.

У 2012 році суд в Нью-Йорку визнав його винним і засудив до 25 років ув'язнення, мінімально можливого покарання. Відтоді російська держава прагне повернути його.

Захист Бута використав усі юридичні механізми для його звільнення, наразі у нього є два варіанти: обмін, або видача в Росію для відбуття покарання.