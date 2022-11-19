Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич найближчим часом залишать склад НОК України
Вони не працюватимуть у спортивній організації.
Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич залишать склад Національного олімпійського Комітету України, повідомляє
Повідомляється, що вони вже звернулися із відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта.
"Сьогодні Григорієм Суркісом і Нестором Шуфричем уже подано заяви про вихід зі складу НОК, тому ми припиняємо їхнє членство. Сподіваюся, що це питання буде знято", - сказав Гутцайт.
Нагадаємо, вчора, 17 листопада, новим головою НОК України було обрано Вадима Гутцайта, а Андрій Шевченко обійняв посаду віцепрезидента організації.
До складу НОК України також увійшли депутати забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич.
Сьогодні, 18 листопада, Андрій Шевченко заявив, що він відмовляється від посади віцепрезидента НОК України через склад учасників організації.