Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич найближчим часом залишать склад НОК України

Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич залишать склад Національного олімпійського Комітету України, повідомляє прес-служба організації.

Повідомляється, що вони вже звернулися із відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта.

"Сьогодні Григорієм Суркісом і Нестором Шуфричем уже подано заяви про вихід зі складу НОК, тому ми припиняємо їхнє членство. Сподіваюся, що це питання буде знято", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, новим головою НОК України було обрано Вадима Гутцайта, а Андрій Шевченко обійняв посаду віцепрезидента організації.

До складу НОК України також увійшли депутати забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич.

Сьогодні, 18 листопада, Андрій Шевченко заявив, що він відмовляється від посади віцепрезидента НОК України через склад учасників організації.