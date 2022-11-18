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2022-11-18
Зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Вільнянська Запорізької області
Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
© ГУ ДСНС у Запорізькій області
Зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Вільнянська Запорізької області. Про це
«Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих», - написав Тимошенко.
Таким чином, від ракет військ РФ, які вчора, 17 листопада, обстріляли житлові будинки у Вільнянську, загинуло дев’ять людей.
Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
Анастасія Гурін, ZN.ua