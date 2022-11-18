Зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Вільнянська Запорізької області

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Вільнянська Запорізької області
© ГУ ДСНС у Запорізькій області

Зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Вільнянська Запорізької області. Про це повідомив заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих», - написав Тимошенко.

Таким чином, від ракет військ РФ, які вчора, 17 листопада, обстріляли житлові будинки у Вільнянську, загинуло дев’ять людей.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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