"Катя була контужена ракетою HIMARS": чоловік колаборантки Губарєвої розкрив деталі її зникнення

Чоловік колаборантки, так званої "заступниці голови адміністрації Херсонської області" Катерини Губарєвої, розкрив нові деталі про її зникнення.

Так, окупаційна влада Херсонської області повідомила, що Губарєва нібито залишила Херсонську область після псевреферендуму і нібито вже "давно не бере участі в роботі уряду регіону".

РосЗМІ повідомляють, що Губарєва залишалася на посаді лише формально.

Її чоловік, колаборант Павло Губарєв, підтвердив інформацію, заявив, що його дружина проходила лікування після поранення ракетою HIMARS.

"Катя була контужена ракетою HIMARS, яка прилетіла до адміністрації Херсона і проходила лікування", - повідомив Губарєв.

Ймовірно, йдеться про удар 16 вересня по будівлі Херсонської ОДА. Губарєва тоді повідомила, що їй довелося вибиратися з-під руїн.

Напередодні росЗМІ повідомили про затримання Губарєвої у справі про економічний злочин.

Повідомлялося, що 16 листопада колаборант Павло Губарєв повідомив, що його дружина зникла днем ??раніше.

За його словами, востаннє її бачили у Генічеську, у будівлі уряду Херсонської області. 16 листопада пропагандистські ЗМІ повідомляли, що Губарєву затримали у рамках кримінальної справи про економічний злочин.

Пізніше Губарєв заявив про її звільнення.