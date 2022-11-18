"Заплановано візит": розвідники дізналися, про що білоруси будуть домовлятися з Іраном

"Заплановано візит": розвідники дізналися, про що білоруси будуть домовлятися з Іраном

На наступному тижні білоруська делегація планує відвідати Іран, про мету візити розповіли в українській розвідці.

Так, зазначається, що 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану.

«Влада білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів», - йдеться у повідомленні Головного управління розвідки МО України.

Також білорусами з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових.

Як повідомляють у розвідці, під час візиту 20-23 листопада делегація має на меті обговорити з іранською стороною увесь цикл виробницта – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів та тари для пакування.

Нагадаємо, представник ЗСУ Громов раніше заявив, що після відведення військ з правого берега Херсонської області росія може перекинути їх на Донбас, Запорізький напрямок або підтягнути резерви для повторного наступу з території Білорусі.

Також в мережі з’явилися кадри однієї з ділянок білоруського кордону, на якій можна побачити, зокрема, залізобетонний паркан із колючим дротом.


Катерина Петренко, politeka.net





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