Північнокорейська балістична ракета впала у виключній економічній зоні Японії

КНДР відновила випробування зброї та пригрозила «жорстокішою» військовою відповіддю на дії США в регіоні, інформує ZN.ua.

Північнокорейська балістична ракета впала у виключній економічній зоні Японії
© Getty Images

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда звинуватив Північну Корею у запуску міжконтинентальної балістичної ракети, яка впала у виключній економічній зоні його країни. Про це повідомляє Guardian.

Передбачувана міжконтинентальна балістична ракета була запущена близько 10:15 ранку за місцевим часом з району Сунан у столиці Північної Кореї Пхеньяні, повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї

Японська берегова охорона повідомила, що ракета впала приблизно за 210 км від острова на півночі Хоккайдо. Повідомлень про пошкодження кораблів і літаків не надходило.

«Ми, природно, висловили рішучий протест Північній Кореї, яка повторює свої провокації з безпрецедентною частотою», — сказав Кішіда журналістам у Таїланді, де він бере участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Його слова транслювали в прямому ефірі в Японії.

Він додав, що Японія висловила Пхеньяну рішучий протест проти таких дій.

Сеульський спеціалізований сайт NK News повідомив, що зроблені з Пхеньяну фотографії та відео демонструють білий слід у небі, який було видно з міста.

На термінове засідання було скликано Раду національної безпеки Південної Кореї. Керівництво зібралось, щоб обговорити потенційний запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Учора Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності, попереджаючи про «жорсткішу військову відповідь» на зусилля США посилити свою безпекову присутність в регіоні разом із союзниками, заявивши, що Вашингтон «робить ризиковану ставку, про яку пошкодує»..

Запуск став другим випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети Північної Кореї цього місяця. Зовнішні експерти заявили, що міжконтинентальна балистична ракета, запущена Північною Кореєю 3 листопада, вийшла з ладу під час польоту.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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