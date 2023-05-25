Нідерланди озброять свої дрони MQ-9A Reaper ракетами Hellfire та бомбами

Країна отримає необхідне озброєння тільки до 2028-го року.

Нідерландські безпілотники MQ-9A Reaper будуть озброєні ракетами AGM-114 Hellfire II та керованими бомбами GBU-12. Про це у вівторок заявив міністр оборони Крістоф ван дер Маат, пише видання Janes , інформує ZN.ua .

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Спочатку європейська країна замовила дрони MQ-9A Reaper для розвідки, спостереження та виявлення. Програма стартувала у 2011 році. Тоді Нідерланди не бачили сенсу в озброєнні безпілотників, але за десятиліття філософія змінилася. Тепер Reaper повинен мати можливість захищати сухопутні війська.

Компанія General Atomics Aeronautical Systems вже передала Нідерландам чотири дрони MQ-9A. Вони пройдуть модернізацію, щоб нести високоточні бомби GBU-12 і ракети класу "повітря-поверхня" AGM-114 Hellfire II. При цьому для шести майбутніх безпілотників модернізація не запланована. Вони будуть доставлені 2026 року.