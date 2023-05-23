У Маріуполі зафіксовано переміщення вантажівок із ракетами для систем ППО

Окупанти перетворюють місто на військову базу.

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко зазначив, що в тимчасово окупованому Маріуполі фіксують переміщення російських вантажівок із ракетами для систем протиповітряної оборони, інформує ZN.ua .

"Фіксуємо декілька вантажівок із ракетами для систем ППО. Після активної, але безрезультатної спроби уникнути «бавовни» ворог змушений поповнювати запас та перезавантажувати. Ну, ок. Подивимось що, де, куди", – зазначив Андрющенко в Telegram.

В окупованому Маріуполі ввечері 19 травня пролунали вибухи у передмісті та в аеропорту.За даними міської ради Маріуполя, відомо про три потужні вибухи. Попередньо влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.