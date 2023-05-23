У Маріуполі зафіксовано переміщення вантажівок із ракетами для систем ППО

Окупанти перетворюють місто на військову базу.

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко зазначив, що в тимчасово окупованому Маріуполі фіксують переміщення російських вантажівок із ракетами для систем протиповітряної оборони, інформує ZN.ua.

"Фіксуємо декілька вантажівок із ракетами для систем ППО. Після активної, але безрезультатної спроби уникнути «бавовни» ворог змушений поповнювати запас та перезавантажувати. Ну, ок. Подивимось що, де, куди", – зазначив Андрющенко в Telegram.

В окупованому Маріуполі ввечері 19 травня пролунали вибухи у передмісті та в аеропорту.За даними міської ради Маріуполя, відомо про три потужні вибухи. Попередньо влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.


Анна Конюченко, ZN.ua





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