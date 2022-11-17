У російському МЗС прокоментували вирок суду по МН17

Назвали рішення «політичним замовленням».

У російському МЗС прокоментували вирок суду по МН17
© НБН

Після рішення гаазького суду щодо справи МН17, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що вирок є «політичним замовленням». Про це повідомляє прокремлівське агентство ТАСС.

"Незважаючи на те, що наша країна не є стороною цього процесу, голландська прокуратура всіляко намагалася представити справу інакше", - заявили у МЗС.

Водночас Росія звинуватила голландський суд у нібито порушенні "принципів неупередженого правосуддя на догоду політичній кон'юнктурі" та заявила про "серйозний репутаційний удар по всій судовій системі Нідерландів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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