У російському МЗС прокоментували вирок суду по МН17

Після рішення гаазького суду щодо справи МН17, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що вирок є «політичним замовленням». Про це повідомляє прокремлівське агентство ТАСС.

"Незважаючи на те, що наша країна не є стороною цього процесу, голландська прокуратура всіляко намагалася представити справу інакше", - заявили у МЗС.

Водночас Росія звинуватила голландський суд у нібито порушенні "принципів неупередженого правосуддя на догоду політичній кон'юнктурі" та заявила про "серйозний репутаційний удар по всій судовій системі Нідерландів.