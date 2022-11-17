Gazeta Wyborcza: Зеленський грає в непотрібну гру після падіння ракети в Польщі

Український президент ризикує, коли ставить під сумнів слова лідерів країн НАТО, тим паче, що ніхто не сумнівається у провині Росії, інформує ZN.ua.

Gazeta Wyborcza: Зеленський грає в непотрібну гру після падіння ракети в Польщі
© Офіс президента

Варто почати з очевидних речей. 24 лютого Україна стала жертвою нападу Росії. І з того вона часу веде битву життя і смерті, стримуючи агресора також і заради безпеки своїх західних сусідів.

Росія вдається до варварських методів, скоюючи масові воєнні злочини. А останнім часом, зазнавши поразки в Херсоні і відступивши, вона вдається до державного тероризму. Тому що лише так можна назвати обстріли ракетами критичної цивільної інфраструктури і житлових будинків.

«Те, що сталося в Пшиводові за 10 кілометрів від польсько-українського кордону, - це виключно наслідок війни, яку розв’язав режим Владіміра Путіна. Українська ракета з системи ППО С-300 ніколи б не була запущена, якби російські ракети не летіли на Львів і якби не було російської агресії», - пише в своїй статті заступник головного редактора Gazeta Wyborcza Роман Імельський.

Він нагадує, що уламки ракети С-300 випадково вбили двох людей в Польщі. І це «трагічний, але все ж лише інцидент».

«При таких масштабах війни варто було б очікувати, що колись щось впаде на польську землю. І ще раз, це виключно провина Росії і Путіна», - наголошує автор, додаючи, що, власне, про це й говорять всі лідери Заходу, які багато місяців забезпечують Україну фінансовою і військовою допомогою, щоб вона могла чинити опір агресору.

«Оточення Зеленського робить у питанні трагедії в Пшеводові помилку за помилкою. Першою з них був публічний виступ в соціальних мережах самого президента, який через лічені години після падіння ракети оголосив, що це російська атака на території країни НАТО. І що Київ давно попереджав, що війна вийде за межі України», - пише Імельський.


Лесь Димань, ZN.ua





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