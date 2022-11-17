Ще трьох учасників протестів в Ірані засудили до страти – Euronews

Протести перейшли у гарячу фазу.

Ще трьох учасників протестів в Ірані засудили до страти – Euronews
© Getty Images

Іранські суди винесли ще три смертні вироки учасникам масових акцій протесту. А самі протести перейшли у гарячу фазу з активним використанням вогнепальної зброї. Про це повідомляє Euronews.

Повідомляється, що одного з засуджених визнали винним у вбивстві поліцейського, іншого – у нанесенні травм правоохоронцям та підпалах, третього – в організації заворушень та завданні значної матеріальної шкоди.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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