Ще трьох учасників протестів в Ірані засудили до страти – Euronews

Іранські суди винесли ще три смертні вироки учасникам масових акцій протесту. А самі протести перейшли у гарячу фазу з активним використанням вогнепальної зброї. Про це повідомляє Euronews .

Повідомляється, що одного з засуджених визнали винним у вбивстві поліцейського, іншого – у нанесенні травм правоохоронцям та підпалах, третього – в організації заворушень та завданні значної матеріальної шкоди.