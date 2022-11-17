ЗСУ на півдні звільнили 198 населених пунктів, вийшовши до на рубіж по правому берегу річки Дніпро — Громов

Українські захисники вже звільнили до 5 580 кв. км території, інформує ZN.ua.

ЗСУ на півдні звільнили 198 населених пунктів, вийшовши до на рубіж по правому берегу річки Дніпро — Громов
© Генеральний штаб ЗСУ

Українські захисники в ході контрнаступу на півдні вийшли на рубіж по правому берегу річки Дніпро. ЗСУ звільнили від окупантів вже 198 населених пунктів. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«В ході проведення наступальної операції наші війська вийшли на рубіж по правому берегу річки Дніпро», - зазначив він.

За словами Громова, ЗСУ вже звільнили до 5 580 кв. км території та 198 населених пунктів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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