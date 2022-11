Стали відомі перші результати засідання контактної групи "Рамштайн"

Сьогодні, 16 листопада, у віртуальному форматі відбулося сьоме засідання контактної групи формату "Рамштайн".

Як повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter , союзники пообіцяли надати Україні цілий спектр нової допомоги.

Зокрема, Канада виділяє $500 млн та зимове спорядження для наших воїнів, Швеція - пакет допомоги на $270 млн.

Від Іспанії українські захисники отримають дві установки HAWK та ракети до них, Польща надасть ППО ближнього радіусу дії.

Ще декілька установок РСЗВ надійдуть від Німеччини, а Греція надасть 155-мм боєприпаси.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що основною темою на засіданні "Рамштайн-7" стало створення інтегрованої та ешелонованої системи ППО в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter .

"Захист українського неба - наш пріоритет №1 та тема №1 на "Рамштайн-7". Разом з нашими партнерами ми працюємо над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО. Ми готуємось до зими на полі бою. Дякую міністру оборони США Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла", — написав міністр.