Стали відомі перші результати засідання контактної групи "Рамштайн"

Союзники підсилюють позиції України у боротьбі з агресором, інформує ZN.ua.

Стали відомі перші результати засідання контактної групи
© Олексій Рєзніков/facebook

Сьогодні, 16 листопада, у віртуальному форматі відбулося сьоме засідання контактної групи формату "Рамштайн".

Як повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter, союзники пообіцяли надати Україні цілий спектр нової допомоги.

Зокрема, Канада виділяє $500 млн та зимове спорядження для наших воїнів, Швеція - пакет допомоги на $270 млн.

Від Іспанії українські захисники отримають дві установки HAWK та ракети до них, Польща надасть ППО ближнього радіусу дії.

Ще декілька установок РСЗВ надійдуть від Німеччини, а Греція надасть 155-мм боєприпаси.

Підусмки чергового засідання у форматі Раммштайн - і те, що зобов?язались надати деякі союзники ? https://t.co/KiRCgzMz8n

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) November 16, 2022

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що основною темою на засіданні "Рамштайн-7" стало створення інтегрованої та ешелонованої системи ППО в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Захист українського неба - наш пріоритет №1 та тема №1 на "Рамштайн-7". Разом з нашими партнерами ми працюємо над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО. Ми готуємось до зими на полі бою. Дякую міністру оборони США Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла", — написав міністр.

Protecting the ?? sky is our priority #1 and topic #1 at #Ramstein 7.
Together with our partners we’re working on an integrated & echeloned air defense system.
We are preparing for winter on the battlefield.
Thank you @SecDef for leading the international coalition against evil. pic.twitter.com/tqX5E6jhNX

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 16, 2022

Підбиваючи підсумки зустрічі, він подякував усьому вільному світові та нашим партнерам за підтримку і нові ініціативи.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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