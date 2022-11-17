Стали відомі перші результати засідання контактної групи "Рамштайн"

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що основною темою на засіданні "Рамштайн-7" стало створення інтегрованої та ешелонованої системи ППО в Україні.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Захист українського неба - наш пріоритет №1 та тема №1 на "Рамштайн-7". Разом з нашими партнерами ми працюємо над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО. Ми готуємось до зими на полі бою. Дякую міністру оборони США Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла", — написав міністр.
Protecting the ?? sky is our priority #1 and topic #1 at #Ramstein 7. Together with our partners we’re working on an integrated & echeloned air defense system. We are preparing for winter on the battlefield. Thank you @SecDef for leading the international coalition against evil. pic.twitter.com/tqX5E6jhNX