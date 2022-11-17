NYT: Американець розповів, як вісім місяців ховався від солдатів Росії в окупованому Херсоні

Вчитель англійської мови боявся, що росіяни вб’ють його тільки за те, що він громадянин США, інформує ZN.ua.

NYT: Американець розповів, як вісім місяців ховався від солдатів Росії в окупованому Херсоні
© Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Він сидів вдома, щоб уникнути зустрічі з російським патрулем, і дивився фільми на своєму комп’ютері. Одного сонячного дня він вийшов прогулятися в невеликий, обгороджений високим парканом дворик. Боячись, що його побачать, чоловік обережно ховався за шторами, спостерігаючи за просуванням солдатів Росії на вулиці.

Його звати Тімоті Моралес. Він вчитель англійської мови, який ховався від російської армії і спецслужб впродовж всього періоду окупації Херсона. Чоловік боявся, що його громадянство неминуче зробить його мішенню для росіян. На люди Моралес вийшов тільки минулого тижня, коли армія України визволила місто, - пише New York Times.

«У мене були моменти, коли я був у відчаї. Але з якогось часу я знав, що цей день настане», - сказав американець журналістам.

Російські сили досі стріляють з артилерії в напрямку Херсону з лівого берега Дніпра. Місто лишається похмурим і темним. Тут немає електроенергії, води чи опалення. Більшість жителів поїхали багато місяців тому. А росіяни, відступаючи, вкрали все цінне, що тільки могли донести. Від світанку багато людей, які залишилися в Херсоні, вишиковуються в черги за хлібом і водою. Перші конвої з гуманітарною допомогою прибули в місто тільки в середу. З вантажівок, припаркованих на центральній площі, роздавали коробки з борошном, милом, серветками і продуктами швидкого приготування.

Але для 56-річного Моралеса, який в минулому був професором в коледжі, найгірше вже було позаду. Більше ніяких ігор в хованки з росіянами. Він виріс в Анлії, але потім прожив багато років в Оклахома-сіті, працюючи вчителем англійської літератури. Пізніше Моралес відкрив школу англійської мови в Херсоні, яка працювала, аж поки місто не окупувала російська армія.


Лесь Димань, ZN.ua





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