Gazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракети

Ситуація серйозна. На території Польщі - країни НАТО - впала ракета або ракети. Загинули двоє людей. Ракети впали в Пшиводові за 10 кілометрів від кордону України. Зараз про ці події відомо небагато. Все вказує на те, що атака не була умисною.

«Найбільш правдоподібною здається версія, що це була ракета української системи протиповітряної оборони, запущена в напрямку іншої ракети, яка летіла з Росії», - пише на сторінках Gazeta Wyborcza журналіст Павел Вроньський.