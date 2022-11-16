Gazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракети
Трагедія в Пшеводові викрила факт, що польській армії бракує певного виду систем для ефективного захисту свого неба, інформує
Ситуація серйозна. На території Польщі - країни НАТО - впала ракета або ракети. Загинули двоє людей. Ракети впали в Пшиводові за 10 кілометрів від кордону України. Зараз про ці події відомо небагато. Все вказує на те, що атака не була умисною.
«Найбільш правдоподібною здається версія, що це була ракета української системи протиповітряної оборони, запущена в напрямку іншої ракети, яка летіла з Росії», - пише на сторінках
Він зауважує, що нинішня ситуація викрила факт, що у Польщі немає протиповітряної і протиракетної оборони короткого радіусу дії. Систем середньої дальності, схоже, теж ще немає. І це результат нехтування, «а в останні роки навіть саботажу» розпочатих в 2014 році закупок для систем «Вісла» І «Нарва». Перші дві з восьми польських батарей систем середньої дальності Patriot тільки нещодавно були взяті на озброєння. США розгорнули свої ракети Patriot на півдні Польщі для охорони своїх військ і аеродрому в Ясенці.