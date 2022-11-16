AP: У США не відкидають, що ракета, яка впала на територію Польщі, могла належати ППО України

Проте це лише одне з припущень. Офіційної інформації щодо інциденту досі немає, інформує ZN.ua.

AP: У США не відкидають, що ракета, яка впала на територію Польщі, могла належати ППО України
© скриншот

Деякі американські високопосадовці вважають, що ракета, яка вчора впала на територію Польщі, що призвело до загибелі двох людей, могла бути ракетою української протиповітряної оборони. Про це на умовах анонімности вони заявили виданню AP.

опередні оцінки нібито вказують на те, що це ракета, яку українська ППО випустила для збиття російської", - переказує ЗМІ слова своїх інсайдерів.

Проте інше джерело видання ввечері напередодні заявило тому ж таки АР, що розвідка США вважає, що саме російська ракету учора увійшла в повітряний простір Польщі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Посол Садось озвучив позицію ЄС щодо ситуації в Польщі: "Росія несе пряму відповідальність"Посол Садось озвучив позицію ЄС щодо ситуації в Польщі: "Росія несе пряму відповідальність"
Україна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – ДаніловУкраїна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – Данілов
The Guardian: Загибелі двох людей в Польщі не достатньо, щоб НАТО завдав удар по РосіїThe Guardian: Загибелі двох людей в Польщі не достатньо, щоб НАТО завдав удар по Росії
Gazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракетиGazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракети
Українські Повітряні сили сприятимуть розслідуванню падінння ракети у Польщі – ІгнатУкраїнські Повітряні сили сприятимуть розслідуванню падінння ракети у Польщі – Ігнат
РФ доведеться знизити інтенсивність обстрілів по критичній інфраструктурі України — ISWРФ доведеться знизити інтенсивність обстрілів по критичній інфраструктурі України — ISW
Ракета могла бути засобом української ППО — ДудаРакета могла бути засобом української ППО — Дуда
Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»
Колишній глава МЗС Литви про ракетний удар по Польщі: «РФ несе відповідальність і має заплатити»Колишній глава МЗС Литви про ракетний удар по Польщі: «РФ несе відповідальність і має заплатити»
Ердоган заступився за рф на тлі звинувачень про падіння ракет у Польщі: "Я маю поважати..."Ердоган заступився за рф на тлі звинувачень про падіння ракет у Польщі: "Я маю поважати..."
Последние новости
Подгружаем последние новости