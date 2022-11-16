AP: У США не відкидають, що ракета, яка впала на територію Польщі, могла належати ППО України

Деякі американські високопосадовці вважають, що ракета, яка вчора впала на територію Польщі, що призвело до загибелі двох людей, могла бути ракетою української протиповітряної оборони. Про це на умовах анонімности вони заявили виданню AP .

"Попередні оцінки нібито вказують на те, що це ракета, яку українська ППО випустила для збиття російської", - переказує ЗМІ слова своїх інсайдерів.