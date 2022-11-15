Окремі підрозділи військ РФ залишають два райони на лівому березі Херсонщини – Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують зменшувати свою присутність на тимчасово зайнятій території лівого берега Херсонської області. Тепер деякі підрозділи виїжджають із населених пунктів Скадовського й Генічеського районів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"В Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму", – зазначають у Генштабі.