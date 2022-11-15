Окремі підрозділи військ РФ залишають два райони на лівому березі Херсонщини – Генштаб

Окремі підрозділи військ РФ залишають два райони на лівому березі Херсонщини – Генштаб
Фото ілюстративне
© Skadovsk.City/Telegram

Російські окупаційні війська продовжують зменшувати свою присутність на тимчасово зайнятій території лівого берега Херсонської області. Тепер деякі підрозділи виїжджають із населених пунктів Скадовського й Генічеського районів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"В Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму", – зазначають у Генштабі.


Максим Царук, ZN.ua





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