ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі у Херсонській області: карта

Українські військов деокупували 179 населених пунктів на півдні, інформує ZN.ua.

ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі у Херсонській області: карта
© Офіс президента України

Укаїнські захисники підняли прапор у селі Музиківка Херсонського району, інформує 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка у Facebook.

"Нарешті і ми вільні!" - жителі Музиківки.Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка зняли черговий "аквафреш" і звільнили ще одне село у Херсонськоій області", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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