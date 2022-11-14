ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі у Херсонській області: карта

Укаїнські захисники підняли прапор у селі Музиківка Херсонського району, інформує 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка у Facebook .

"Нарешті і ми вільні!" - жителі Музиківки.Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка зняли черговий "аквафреш" і звільнили ще одне село у Херсонськоій області", - йдеться в повідомленні.