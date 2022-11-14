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2022-11-14
ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі у Херсонській області: карта
Українські військов деокупували 179 населених пунктів на півдні, інформує
© Офіс президента України
Укаїнські захисники підняли прапор у селі Музиківка Херсонського району, інформує 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка у
"Нарешті і ми вільні!" - жителі Музиківки.Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка зняли черговий "аквафреш" і звільнили ще одне село у Херсонськоій області", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua