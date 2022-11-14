Зима сильно змінить умови війни — британська розвідка

Відсутність приладів нічного бачення, холод та погане оснащення ще більше знизить моральний дух росіян, інформує ZN.ua.

Зима сильно змінить умови війни як для російських, так і для українських сил. Зміни світлового дня, температури та погоди створять серйозні випробування для солдат, вважають аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

«Будь-які рішення, які ухвалює російський Генштаб, частково залежатимуть від настання зими», - зазначають у британській розвідці.

Оскільки світловий день скоротиться до менше ніж 9 годин на день, порівняно з 15-16 годинами в розпал літа, це призведе до меншої кількості наступальних дій і більш статичних оборонних ліній.

Водночас можливість нічного бачення є дорогоцінним товаром, що ще більше посилює небажання воювати вночі.

Також з 13 градусів за Цельсієм у вересні-листопаді до нуля у грудні-лютому знизиться середня температура. Як наслідок військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з високою ймовірністю постраждають від холодових травм.

Також майже вдвічі зменшиться вікно так званої «золотої години», протягом якої потрібно врятувати важкопораненого солдата.

«Сама погода, ймовірно, призведе до збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопаду. Кожне з них створюватиме додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил, але також створюватиме проблеми з обслуговуванням обладнання», - зазначають у британській розвідці, додаючи, що такі базові речі як чищення зброї також повинні бути адаптовані до умов погоди, тому ризик несправності зброї зростає.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/XkaDUtCMFV

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/HyQ3c9kxSv

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 14, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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