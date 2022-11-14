Критична інфраструктура Херсонщини: ситуація гірша, ніж очікувалося

Ситуація у Херсонській області гірша, ніж очікувалося, і навіть якщо працюватиме п'ять-шість ремонтних бригад, то відновлення лінії з Дніпропетровської області до Берислава Херсонської області триватиме не менш як два-три тижні. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

"Працюємо сьогодні із саперами. Головне, щоб міни прибрали, і можна було безпечно працювати", – наголосив він.

Найближчим часом фахівці планують почати відновлювальні роботи.

"Завтра з військовою адміністрацією домовилися, щоб працювати великою кількістю бригад. Люди забезпечені всім необхідним", - додав Сахарук.

За його словами, ремонтні бригади компанії ДТЕК обстежили майже 100 км пошкоджених окупантами ліній електропередачі.

"Вчора наші фахівці обійшли 75 км зі 100, бачимо, що там 16 опор немає, багато дротів лежать на землі. Сьогодні будуть огляди у районі Давидова Брода, у районі Берислава, будемо розуміти, що там", – сказав він.

Нагадаємо, росіяни знищили всю критичну інфраструктуру Херсона перед втечею – зв'язок, постачання води, тепла і світла, заявив президент України Володимир Зеленський.

Крім цього, на усій звільненій від загарбників території Херсонської області наші фахівці знаходять багато вибухонебезпечних предметів, залишених ворогом.



Раніше в ДТЕК спрогнозували, скільки часу піде на відновлення енергосистеми Херсонщини. Наприклад, для відновлення Київщини навесні після звільнення з-під тимчасового загарбання, українські енергетики на відновлення витратили місяць.