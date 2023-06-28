Посол Корнійчук: Поки що ситуація складається так, що Нетаньяху може відвідати Київ найближчим часом

Але візит ще на дуже ранній стадії підготовки. Не можна точно сказати, що він відбудеться.

Підготовка поїздки прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Київ зараз перебуває на дуже ранній стадії, що не дає можливості однозначно сказати, чи взагалі вона відбудеться. Поки що ситуація складається так, що візит політика найближчим часом є дуже вірогідним, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі ZN.UA, інформує ZN.ua.

Посол Корнійчук: Поки що ситуація складається так, що Нетаньяху може відвідати Київ найближчим часом
© Скріншот Youtube

Він уточнив, що ізраїльська сторона вивчає питання поїздки Нетаньяху в нашу державу, і нагадав про заяву міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена, передану місцевим кореспондентом, щодо схвального ставлення до такої ідеї.

За словами Корнійчука, Україна неодноразово передавала відповідне запрошення від президента Володимира Зеленського. Посол зазначив: "Виглядає дивним, що Ізраїль – країна, яку ми вважаємо партнером, – жодного разу під час війни її керівництво не відвідувало Україну. У той час, коли більшість країн-партнерів, відвідували Україну вже декілька разів".


Максим Царук, ZN.ua





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