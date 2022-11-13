Обмін захоплених залишків Javelin на "Шахеди": чи зможуть іранці скопіювати західну зброю

Іран міг отримати від росіян зразки західної зброї, які окупанти підібрали на теріторії України, в обмін на "Шахеди".

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, яка від цього є загроза.

"Іран справді займається Reverse-engineering (зворотна розробка зброї). Наприклад, "Шахед-136" фактично повторює аеродинамічну схему ізраїльского ударного дрону-камікадзе "Гарпія", який призначений для знищення IRLS. Але від "Гарпій" там нічого немає, крім аеродинамічної форми.

Є ще один аспект, який був помічений на "Шахедах", іранці не розуміють, як працюють кумулятивні боєприпаси. Вони розбирають, дивляться, потім збирають і часом здається, що дуже схоже - такий "карго культ".

Максимальний рівень Reverse-engineering - це зрозуміти як це працює. Навіть один лише тепловізорр майже неможливо дістати, бо Іран під санкціями. Тобто умовний "Джавелін" вони виробляти не зможуть.

Мало розібрати та зрозуміти, як воно працює. Важливе питання у наявності абсолютно всіх критичних компонентів, які складають зброю", - каже експерт.