У Стамбулі пролунав вибух, є загиблі та постраждалі

У центрі Стамбула в неділю пролунав вибух, внаслідок якого є загиблі та постраждалі,повідомивгубернатор Стамбула Алі Ерлікая.
Вибух пролунав у районі площі Таксім у районі Бейоглу. Це один із найпопулярніших серед туристів районів міста. На кадрах відео, опублікованих у соцмережах, видно, як люди в паніці біжать популярною пішохідною вулицею Істікляль, де розташована велика кількість кафе та магазинів.
За попередніми даними, постраждало щонайменше 10 осіб, інформації про кількість загиблих поки що немає.
??FLASH | Une explosion a eu lieu sur l’avenue Istiklal d’#Istanbul. Il y aurait de nombreux bless?s.