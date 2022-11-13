У Стамбулі пролунав вибух, є загиблі та постраждалі

У центрі Стамбула в неділю пролунав вибух, внаслідок якого є загиблі та постраждалі, повідомив губернатор Стамбула Алі Ерлікая.

Вибух пролунав у районі площі Таксім у районі Бейоглу. Це один із найпопулярніших серед туристів районів міста. На кадрах відео, опублікованих у соцмережах, видно, як люди в паніці біжать популярною пішохідною вулицею Істікляль, де розташована велика кількість кафе та магазинів.

За попередніми даними, постраждало щонайменше 10 осіб, інформації про кількість загиблих поки що немає.

??FLASH | Une explosion a eu lieu sur l’avenue Istiklal d’ #Istanbul . Il y aurait de nombreux bless?s.



pic.twitter.com/heLGMSl0eS — Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2022

#SONDAK?KA ?stanbul Taksim'de patlama!



Beyo?lu ?stiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Patlama sonras? olay yerinden ilk g?r?nt?ler pic.twitter.com/FLKQli1EeE — A Haber (@Ahaber) November 13, 2022

На місці працюють екстрені служби, прибули карети швидкої допомоги.

Поліція оточила сусідні вулиці, людей туди не пускають.