У Стамбулі пролунав вибух, є загиблі та постраждалі

Про причини вибуху поки що не повідомляється.

У Стамбулі пролунав вибух, є загиблі та постраждалі
© War Monitor / Twitter

У центрі Стамбула в неділю пролунав вибух, внаслідок якого є загиблі та постраждалі, повідомив губернатор Стамбула Алі Ерлікая.

Вибух пролунав у районі площі Таксім у районі Бейоглу. Це один із найпопулярніших серед туристів районів міста. На кадрах відео, опублікованих у соцмережах, видно, як люди в паніці біжать популярною пішохідною вулицею Істікляль, де розташована велика кількість кафе та магазинів.

За попередніми даними, постраждало щонайменше 10 осіб, інформації про кількість загиблих поки що немає.

??FLASH | Une explosion a eu lieu sur l’avenue Istiklal d’#Istanbul. Il y aurait de nombreux bless?s.

pic.twitter.com/heLGMSl0eS

— Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2022

Taksim'de meydana gelen patlamada hayat?n? kaybeden canlar?m?za Allah'tan rahmet, yaral?lara acil shifalar diliyorum.

Rabbim yapanlar?n yan?na b?rakmas?n. #?stanbul #Taksim #Patlama #?stiklal pic.twitter.com/mEUJiAU6hR

- Mahmut Aziz Usal (@mahmutazizusal) November 13, 2022

#SONDAK?KA ?stanbul Taksim'de patlama!

Beyo?lu ?stiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Patlama sonras? olay yerinden ilk g?r?nt?ler pic.twitter.com/FLKQli1EeE

— A Haber (@Ahaber) November 13, 2022

На місці працюють екстрені служби, прибули карети швидкої допомоги.

Поліція оточила сусідні вулиці, людей туди не пускають.

?stanbul Beyo?lu'nda patlama meydana geldi?i ihbar? ?zerine b?lgeye ?ok say?da itfaiye, polis ve sa?l?k ekibi sevk edildi https://t.co/qZ5uW1igSa pic.twitter.com/EOiAj5

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 13, 2022


Анастасія Дейна, ZN.ua





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