У Снігурівці окупанти по-звірячому катували українців та українок: фото тортурової

У звільненій Снігурівці, яку було деокуповано в ході контрнаступу Збройних сил України, виявили катівню росіян.

Про це інформує агентство УНІАН, інформує Апостроф .

Повідомляється, що катівню російські загарбники облаштували у зруйнованій будівлі, де раніше було розташоване відділення Національної поліції.

За словами поліцейських, у Снігурівці загарбники "займалися беззаконням та жахливими тортурами", знущаючись з проукраїнських мешканців або людей, яких підозрювали у співпраці з ЗСУ.

"Попереду багато роботи - як щодо встановлення закону та притягнення кожного винного до відповідальності, так і відновлення зруйнованих будівель!", - прокоментував виявлену катівню росіян голова ГУ Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Військовий експерт, офіцер Армії Ізраїлю в запасі Ігаль Левін підкреслив, що у катівні російські військовослужбовці також знущалися з жінок.

Снігурівка Миколаївської області знаходилася в російській окупації з березня 2022 року. Населений пункт було звільнено українськими військовослужбовцями 10 листопада під час успішного контрнаступу.