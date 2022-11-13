У Снігурівці окупанти по-звірячому катували українців та українок: фото тортурової

У звільненій Снігурівці, яку було деокуповано в ході контрнаступу Збройних сил України, виявили катівню росіян.

Про це інформує агентство УНІАН, інформує Апостроф.

Повідомляється, що катівню російські загарбники облаштували у зруйнованій будівлі, де раніше було розташоване відділення Національної поліції.

За словами поліцейських, у Снігурівці загарбники "займалися беззаконням та жахливими тортурами", знущаючись з проукраїнських мешканців або людей, яких підозрювали у співпраці з ЗСУ.

"Попереду багато роботи - як щодо встановлення закону та притягнення кожного винного до відповідальності, так і відновлення зруйнованих будівель!", - прокоментував виявлену катівню росіян голова ГУ Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Військовий експерт, офіцер Армії Ізраїлю в запасі Ігаль Левін підкреслив, що у катівні російські військовослужбовці також знущалися з жінок.

Снігурівка Миколаївської області знаходилася в російській окупації з березня 2022 року. Населений пункт було звільнено українськими військовослужбовцями 10 листопада під час успішного контрнаступу.


Богдан Соловйов, Апостроф





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