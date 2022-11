9 листопада 2022 року міністр освіти РФ Сєргєй Кравцов заявив, що починаючи з вересня 2023 року у російські школи повернеться військова підготовка. Це повторення програми радянських часів, коли учні проходили обов'язкову військову підготовку, яка включала відпрацювання дій у разі хімічної або ядерної атаки, надання першої медичної допомоги, а також досвід поводження з автоматом Калашникова та стрільби з нього. Британська розвідка пояснила , для чого РФ повертає військову підготовку у школи.

Зазначається, що російські чиновники спробували відродити таку підготовку в 2014 році після нападу РФ на Крим. Була надія, що така ініціатива покращить навички призовників.

Вісім років потому мало що змінилося, і підготовка російських призовників залишається слабкою, з низьким моральним духом. Наразі в Росії розробляється програма підготовки, яка буде завершена до кінця 2022 року. Після цього вона пройде процес затвердження.

Міністерство оборони РФ підтримує цей процес, заявляючи, що не менше 140 годин на навчальний рік має бути присвячено саме такій підготовці.

«Ця підготовка, ймовірно, має на меті підготувати учнів з військовими навичками, оскільки вони наближаються до призовного віку, а також підвищити рівень охоплення мобілізаційних та призовних кампаній», - зазначають аналітики британської розвідки.

Крім того, ця ініціатива також, ймовірно, є частиною більш широкого проекту з формування серед російського населення «ідеології патріотизму і довіри до державних інститутів».