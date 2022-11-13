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2022-11-13
Полон у "ДНР" та війна в Сирії: засуджений бойовиками до смертної кари британець стане воєнкором
Є багато бійців, цивільних осіб і громадських журналістів, які розповідають свої історії в Instagram, YouTube або на інших платформах, наближаючи нас до реалій війни як ніколи, вважає Ейден Аслін, інформує
Колишній військовий, утримуваний проросійськими бойовиками на сході каже, що повернеться в Україну як онлайн-репортер. Ейден Аслін був схоплений у квітні, але він опинився серед п’ятірки британських громадян, звільнених у вересні, переповідає історію чоловіка
Оксана Коваль, ZN.ua