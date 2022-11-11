Зеленський привітав Сполучені Штати Америки з Днем ветеранів
Глава держави також згадав тих громадян США, хто зголосився боронити Україну, інформує
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня ветеранів у США, привітав усіх причетних. Очільник країни також подякував тим, хто допомагає Україні боротися проти Росії. Про це Зеленський
"Протягом майже 250 років чоловіки та жінки зі Збройних сил Сполучених Штатів перемагали тиранію, часто незважаючи на великі перешкоди. Ваш приклад сьогодні надихає українців боротися з російською агресією", - наголосив глава держави.
Особливу вдячність він висловив багатьом американським ветеранам, які зголосилися боротися разом з Україною, та американському народу за рішучу підтримку України.
"Із вашою допомогою ми приголомшили світ і відкидаємо російські війська. Перемога буде за нами", - додав Зеленський.