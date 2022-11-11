Зеленський привітав Сполучені Штати Америки з Днем ветеранів

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня ветеранів у США , привітав усіх причетних. Очільник країни також подякував тим, хто допомагає Україні боротися проти Росії. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

"Протягом майже 250 років чоловіки та жінки зі Збройних сил Сполучених Штатів перемагали тиранію, часто незважаючи на великі перешкоди. Ваш приклад сьогодні надихає українців боротися з російською агресією", - наголосив глава держави.

Особливу вдячність він висловив багатьом американським ветеранам, які зголосилися боротися разом з Україною, та американському народу за рішучу підтримку України.

"Із вашою допомогою ми приголомшили світ і відкидаємо російські війська. Перемога буде за нами", - додав Зеленський.