Зеленський привітав Сполучені Штати Америки з Днем ветеранів

Глава держави також згадав тих громадян США, хто зголосився боронити Україну, інформує ZN.ua.

Зеленський привітав Сполучені Штати Америки з Днем ветеранів
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня ветеранів у США, привітав усіх причетних. Очільник країни також подякував тим, хто допомагає Україні боротися проти Росії. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

"Протягом майже 250 років чоловіки та жінки зі Збройних сил Сполучених Штатів перемагали тиранію, часто незважаючи на великі перешкоди. Ваш приклад сьогодні надихає українців боротися з російською агресією", - наголосив глава держави.

Особливу вдячність він висловив багатьом американським ветеранам, які зголосилися боротися разом з Україною, та американському народу за рішучу підтримку України.

"Із вашою допомогою ми приголомшили світ і відкидаємо російські війська. Перемога буде за нами", - додав Зеленський.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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