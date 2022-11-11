У РФ вдруге за кілька годин заговорили про переговори. Наразі переконують, що готові до діалогу без попередніх умов

На тлі стрімкого просування ЗСУ у Херсонській області росіяни знову згадали про переговори. Тепер заступник глави МЗС Сєргєй Рябков заявив, що «Росія відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов», пише росСМИ.

Щоправда, він не забув повторити кремлівський наратив, нібито від Москви «подальше не залежить». При цьому Рябков заявив, нібито «шанси на діалог щодо України зростуть, якщо Києву «накажуть із відповідних столиць».