У РФ вдруге за кілька годин заговорили про переговори. Наразі переконують, що готові до діалогу без попередніх умов

Такі заяви лунають на тлі наших перемог на півдні.

У РФ вдруге за кілька годин заговорили про переговори. Наразі переконують, що готові до діалогу без попередніх умов
© news.mail.ru

На тлі стрімкого просування ЗСУ у Херсонській області росіяни знову згадали про переговори. Тепер заступник глави МЗС Сєргєй Рябков заявив, що «Росія відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов», пише росСМИ.

Щоправда, він не забув повторити кремлівський наратив, нібито від Москви «подальше не залежить». При цьому Рябков заявив, нібито «шанси на діалог щодо України зростуть, якщо Києву «накажуть із відповідних столиць».





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Блок рекламы


Похожие новости
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
WP: Відступ армії Росії з Херсона створює умови для ще важкої битвиWP: Відступ армії Росії з Херсона створює умови для ще важкої битви
Російських "відмовників" у підвалах під Зайцевим "переконують повернутися на фронт"Російських "відмовників" у підвалах під Зайцевим "переконують повернутися на фронт"
Байден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політологБайден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політолог
Після втечі армії рф з Херсона в кремлі заговорили про мирні переговори: "Не вважаємо принизливим"Після втечі армії рф з Херсона в кремлі заговорили про мирні переговори: "Не вважаємо принизливим"
З 24 лютого СБУ викрила 700 колаборантів: декілька історійЗ 24 лютого СБУ викрила 700 колаборантів: декілька історій
Сербія назвала умови, за яких вона запровадить санкції проти РФСербія назвала умови, за яких вона запровадить санкції проти РФ
Українські бійці накрили вогнем два російські склади боєприпасів і кілька засобів ППОУкраїнські бійці накрили вогнем два російські склади боєприпасів і кілька засобів ППО
Захарова про переговори з Україною: «Ми готові їх вести з урахуванням реалій, які складаються на даний момент»Захарова про переговори з Україною: «Ми готові їх вести з урахуванням реалій, які складаються на даний момент»
Росія і США відновлять ядерні переговори — BloombergРосія і США відновлять ядерні переговори — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости