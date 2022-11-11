Потужний вибух пролунав у будинку топ-колаборанта в окупованому Мелітополі: кадри з місця

Потужний вибух пролунав у будинку топ-колаборанта в окупованому Мелітополі: кадри з місця

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у будинку колаборанта.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, на території непідконтрольного міста пролунав сильний вибух у багатоквартирному будинку, де мешкає місцевий топ-колаборант.

За його словами, у п'ятницю вранці, 11 листопада, пролунав вибух у багатоквартирному будинку, де мешкає колаборант Андрій Бойко.

"Ще фото з місця підриву колаборанта Бойка. Окупанти у своїх смітниках вже підтвердили, що він контужений і зараз перебуває у лікарні", - повідомили журналісти "РІА Мелітополь", публікуючи фотографії з місця інциденту.

9 листопада стало відомо про загибель херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

"Якщо Херсон залишають, то місцеві іудушки більше не потрібні. Кінці у воду. Чергова повчальна історія для всіх любителів російського світу. Ніколи не співпрацюйте з Росією. Вас завжди максимально цинічно використовують, кинуть і зіллють", - написав у своєму Телеграм-каналі українська журналіст Денис Казанський.

Він додав, що окупанти давно мали б зробити висновки про Росію, але "нездібні ідіоти ще знаходяться".

"Здавалося б, після прикладів Мозгового, Дремова, Захарченка, Мотороли, вже не повинно було залишитися ілюзій. Але ні, ідіоти, що не навчаються, ще знаходяться. Ну от і Стремоусов поплатився за тупість і зраду".


Юлия Александрова, politeka.net





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