ЄС прагне зміцнити зв’язки з Австралією, щоб протистояти Росії та Китаю

Після скандалу з підводними човнами відносини між ЄС та Австралією теплішають, інформує ZN.ua.

ЄС прагне зміцнити зв’язки з Австралією, щоб протистояти Росії та Китаю

Керівники інституцій Європейського Союзу наступного тижня зустрінуться з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе, щоб налагодити відносини та зміцнити співпрацю у світлі вторгнення Росії в Україну та дедалі більшого розширення впливу Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.

Зустріч, у якій візьмуть участь президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель, відбудеться 16 листопада на полях саміти G 20 на Балі, повідомляють джерела видання. Вони обговорять посилення безпеки на морі та зусилля щодо завершення переговорів про вільну торгівлю упродовж першої половини наступного року.

За даними джерел, ЄС розглядає Австралію як близького союзника в підтримці України та стратегічного партнера в доступі до ключової сировини для виробництва технологій у зелених і цифрових сферах.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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