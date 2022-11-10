Росія зазнала у десять разів більше втрат у війні, ніж Україна — Зеленський

Росія зазнала у десять разів більше втрат у війні, ніж Україна. Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN .

За його словами, нещодавня оцінка Пентагону про те, що Росія втратила 50% своїх танків у війні проти України, «більш-менш відповідає дійсності».

«Я думаю, що це більш-менш відповідає дійсності — хоча, відверто кажучи, ніхто не знає повної реальності, особливо щодо особового складу», - заявив президент.

Зеленський зазначив, що Росія зазнала «приголомшливої» кількості втрат в особовому складі та артилерії.

Також президент заявив, що за його оцінками, Росія зазнала «в десять разів» більше втрат, ніж Україна, додавши, що хоча він не може назвати точні цифри, існує «дуже значна різниця» між втратами, яких зазнали дві країни у війні.

За його словами, небажання України використовувати людей як «гарматне м’ясо» є ще однією причиною, чому вона не зазнала стільки втрат, як Росія.

«Коли ми просимо наших партнерів про артилерію чи бронетехніку, то це не тільки зброя, а перш за все захист наших військових», – додав Зеленський.

Український лідер звернув увагу на те, що артилерія, надана Україні США та Європою, змогла «зламати» наступ російських військ.

«Ми їх зупинили, ми деокупували значну частину нашої території. І цьому дійсно допомогла артилерія і нові технології», – наголосив Зеленський.