Росія зазнала у десять разів більше втрат у війні, ніж Україна — Зеленський

Зеленський наголосив, що існує значна різниця між втратами РФ та України, інформує ZN.ua.

Росія зазнала у десять разів більше втрат у війні, ніж Україна — Зеленський
© Офіс президента

Росія зазнала у десять разів більше втрат у війні, ніж Україна. Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

За його словами, нещодавня оцінка Пентагону про те, що Росія втратила 50% своїх танків у війні проти України, «більш-менш відповідає дійсності».

«Я думаю, що це більш-менш відповідає дійсності — хоча, відверто кажучи, ніхто не знає повної реальності, особливо щодо особового складу», - заявив президент.

Зеленський зазначив, що Росія зазнала «приголомшливої» кількості втрат в особовому складі та артилерії.

Також президент заявив, що за його оцінками, Росія зазнала «в десять разів» більше втрат, ніж Україна, додавши, що хоча він не може назвати точні цифри, існує «дуже значна різниця» між втратами, яких зазнали дві країни у війні.

За його словами, небажання України використовувати людей як «гарматне м’ясо» є ще однією причиною, чому вона не зазнала стільки втрат, як Росія.

«Коли ми просимо наших партнерів про артилерію чи бронетехніку, то це не тільки зброя, а перш за все захист наших військових», – додав Зеленський.

Український лідер звернув увагу на те, що артилерія, надана Україні США та Європою, змогла «зламати» наступ російських військ.

«Ми їх зупинили, ми деокупували значну частину нашої території. І цьому дійсно допомогла артилерія і нові технології», – наголосив Зеленський.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Німеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українцівНімеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українців
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Блок рекламы


Похожие новости
У ЄС хочуть закрити в'їзд «росіянам» з окупованих територій України та ГрузіїУ ЄС хочуть закрити в'їзд «росіянам» з окупованих територій України та Грузії
Росія знову звинувачує Великобранію, тепер у підготовці до захоплення Запорізької АЕСРосія знову звинувачує Великобранію, тепер у підготовці до захоплення Запорізької АЕС
Хоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на ХерсонщиніХоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на Херсонщині
Росія, Іран та Північна Корея — країни-ізгої, які завжди створюють проблеми своїм сусідам, тому не мають шансів вижити у ХХІ столітті — експертРосія, Іран та Північна Корея — країни-ізгої, які завжди створюють проблеми своїм сусідам, тому не мають шансів вижити у ХХІ столітті — експерт
Росіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – ФедоровРосіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – Федоров
Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській областіЗеленський створив військові адміністрації у Херсонській області
Росія відправила в Україну понад 500 досвідчених сирійських бойовиків – Middle East EyeРосія відправила в Україну понад 500 досвідчених сирійських бойовиків – Middle East Eye
Росіяни відступають і шантажують техногенною катастрофою – ОК «Південь»Росіяни відступають і шантажують техногенною катастрофою – ОК «Південь»
Байден про відхід росіян з правобережної Херсонщини: «В російської армії реальні проблеми»Байден про відхід росіян з правобережної Херсонщини: «В російської армії реальні проблеми»
Ключовий населений пункт: ЗСУ витіснили росіян зі Снігурівки на окупованому правому березі Дніпра – картаКлючовий населений пункт: ЗСУ витіснили росіян зі Снігурівки на окупованому правому березі Дніпра – карта
Последние новости
Подгружаем последние новости