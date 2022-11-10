Часткова евакуація Києва взимку немунуча, повна - неможлива

Нинішній дефіцит потужності в енергосистемі, який зараз складає приблизно 1,5 млн кВт, після початку заморозків зросте вдвічі, що може спричинити довготривалий вихід з ладу енергосистеми Києва, що, власне, і стане поштовхом до необхідності евакуювати жителів міста, заявляє у матеріалі для ZN.UA «Енергетичний терор і як його пережити» журналіст Ігор Маскалевич.

Критичною точкою, яка сигналізуватиме про необхідність евакуації, стане припинення енергопостачання 40% міста, оскільки за цієї умови зупиниться фінансова та виробнича інфраструктури столиці.

«Уся фінансова інфраструктура теж ляже, а разом із нею й будь-яка інша діяльність, навіть якщо ви вже звикли до вечерь при свічках і піших прогулянок на десятий поверх», - зазначає автор.

Мова йде навіть про такі прості речі як випікання хліба, чи робота продуктових магазинів.

Крім цього, існуватиме ризик замерзання систем водопроводу та каналізації міста.

Водночас евакуація усіх киян – неможлива. Тому, зважаючи на велику кількість людей, тому тим, хто наразі має альтернативні варіанти для "зимівлі", краще самим попіклуватися про себе.