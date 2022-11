Російські війська покидатимуть Херсон із артилерійським вогнем — британська розвідка

Російські війська будуть вразливими при перетині Дніпра в районі Херсона. Цілком імовірно, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриватиме сили, що відходять, зазначають аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

Напередодні, 9 листопада, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу наказав відвести російські війська із західного берега річки Дніпро в Херсоні на півдні України.

У відповідь командувач російськими силами в Україні генерал Сєргєй Суровікін підтвердив, що вони відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, пославшись на проблеми з постачанням як на головну причину такого рішення.

За словами аналітиків, здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була поставлена під удар українських сил по російських маршрутах поповнення запасів.

«Під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських сил. Втрата західного берега Херсона, ймовірно, завадить Росії досягти свого стратегічного прагнення прокласти сухопутний міст до Одеси», - заявляють у британській розвідці.