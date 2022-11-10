Російські війська покидатимуть Херсон із артилерійським вогнем — британська розвідка

Також вони, ймовірно, замінували шляхи наступу ЗСУ.

Російські війська покидатимуть Херсон із артилерійським вогнем — британська розвідка
© Getty Images

Російські війська будуть вразливими при перетині Дніпра в районі Херсона. Цілком імовірно, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриватиме сили, що відходять, зазначають аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

Напередодні, 9 листопада, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу наказав відвести російські війська із західного берега річки Дніпро в Херсоні на півдні України.

У відповідь командувач російськими силами в Україні генерал Сєргєй Суровікін підтвердив, що вони відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, пославшись на проблеми з постачанням як на головну причину такого рішення.

За словами аналітиків, здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була поставлена під удар українських сил по російських маршрутах поповнення запасів.

«Під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських сил. Втрата західного берега Херсона, ймовірно, завадить Росії досягти свого стратегічного прагнення прокласти сухопутний міст до Одеси», - заявляють у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/VQ5RuGCleE

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/K6DWlrgdzv

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 10, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Німеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українцівНімеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українців
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Блок рекламы


Похожие новости
Українські бійці накрили вогнем два російські склади боєприпасів і кілька засобів ППОУкраїнські бійці накрили вогнем два російські склади боєприпасів і кілька засобів ППО
Окупанти почали підривати Херсон: що зараз відбувається у містіОкупанти почали підривати Херсон: що зараз відбувається у місті
Генсек НАТО прокоментував заяви РФ про вихід з ХерсонуГенсек НАТО прокоментував заяви РФ про вихід з Херсону
Війська РФ залишають на полі бою тіла своїх загиблихВійська РФ залишають на полі бою тіла своїх загиблих
Хоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на ХерсонщиніХоча б затримка контрнаступу ЗСУ, а не зупинка: ISW про ще одну причину відступу росіян на Херсонщині
Організоване виведення військ з метою їх збереження: Бутусов про те, що відбувається біля ХерсонаОрганізоване виведення військ з метою їх збереження: Бутусов про те, що відбувається біля Херсона
Білорусь продовжує формувати спільні з РФ війська – ГенштабБілорусь продовжує формувати спільні з РФ війська – Генштаб
Зеленський створив військові адміністрації у Херсонській областіЗеленський створив військові адміністрації у Херсонській області
Ердоган похвалив Путіна за вихід із ХерсонуЕрдоган похвалив Путіна за вихід із Херсону
Херсонський гауляйтер Стремоусов загинув у ДТП — росмедіяХерсонський гауляйтер Стремоусов загинув у ДТП — росмедія
Последние новости
Подгружаем последние новости