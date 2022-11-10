Ізраїль завдав численних ударів по конвою іранської зброї: відомі перші результати знищення

Ізраїль завдав численних ударів по конвою іранської зброї: відомі перші результати знищення

Ізраїль завдав авіаударів по ймовірному іранському конвою зі зброєю в Сирії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Напад стався у вівторок пізно ввечері поблизу Абу-Камаль — прикордонного міста, яке часто використовують як перевалочний пункт бойовики, пов'язані з КВІР, знищено кілька автомобілів і вбило щонайменше 10 людей, у тому числі невідому кількість іранців.

Ізраїль провів тривалу кампанію повітряного бомбардування, за словами військових, іранських цілей у Сирії. Він здійснив сотні авіаударів, спрямованих на те, щоб перервати контрабанду зброї Тегераном ліванським терористам із Хізболли, а також проти військових сил Ірану та їх поплічників у Сирії.

Цілями Ізраїлю в Сирії є бази безпілотників, якими керують іранські військові радники, і високоточні ракети, що прямують до бойовиків Хізболли в Лівані, а також в аеропорт Дамаска. Повітряна кампанія, яку ізраїльські лідери називають «війною між війнами», спрямована на те, щоб послабити здатність Тегерана завдати удару по Ізраїлю в разі початку великого конфлікту між двома ворогами.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Німеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українцівНімеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українців
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу США «розчаровуючими»Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу США «розчаровуючими»
FT: Ядерні погрози Росії можуть бути натяком про застосування проти України іншої нищівної зброїFT: Ядерні погрози Росії можуть бути натяком про застосування проти України іншої нищівної зброї
Ізраїль не зможе поставити Україні системи ППО, у Міноборони озвучили причину: "Ми не повинні забувати..."Ізраїль не зможе поставити Україні системи ППО, у Міноборони озвучили причину: "Ми не повинні забувати..."
Загинув херсонський колаборант Стремоусов: перші подробиціЗагинув херсонський колаборант Стремоусов: перші подробиці
Війна в Україні не вирішиться "інфантильною логікою зброї" – Папа РимськийВійна в Україні не вирішиться "інфантильною логікою зброї" – Папа Римський
В США наполягають на тому, що результати виборів не вплинуть на підтримку УкраїниВ США наполягають на тому, що результати виборів не вплинуть на підтримку України
Верховна Рада розраховує на підтримку України від США, не зважаючи на результати виборів у КонгресВерховна Рада розраховує на підтримку України від США, не зважаючи на результати виборів у Конгрес
Українські бійці вигадали ноу-хау для знищення "шахідів": фото зброїУкраїнські бійці вигадали ноу-хау для знищення "шахідів": фото зброї
"Ізраїль може послабити свого основного ворога": Пінчук просить Єрусалим допомогти Україні зброєю та системами ППО"Ізраїль може послабити свого основного ворога": Пінчук просить Єрусалим допомогти Україні зброєю та системами ППО
Ізраїльський офіцер назвав причину, чому Єрусалим не готовий продати ПРО Україні: "Іран максимально вивчає..."Ізраїльський офіцер назвав причину, чому Єрусалим не готовий продати ПРО Україні: "Іран максимально вивчає..."
Последние новости
Подгружаем последние новости