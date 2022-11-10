Ізраїль завдав численних ударів по конвою іранської зброї: відомі перші результати знищення

Ізраїль завдав авіаударів по ймовірному іранському конвою зі зброєю в Сирії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal .

Напад стався у вівторок пізно ввечері поблизу Абу-Камаль — прикордонного міста, яке часто використовують як перевалочний пункт бойовики, пов'язані з КВІР, знищено кілька автомобілів і вбило щонайменше 10 людей, у тому числі невідому кількість іранців.

Ізраїль провів тривалу кампанію повітряного бомбардування, за словами військових, іранських цілей у Сирії. Він здійснив сотні авіаударів, спрямованих на те, щоб перервати контрабанду зброї Тегераном ліванським терористам із Хізболли, а також проти військових сил Ірану та їх поплічників у Сирії.

Цілями Ізраїлю в Сирії є бази безпілотників, якими керують іранські військові радники, і високоточні ракети, що прямують до бойовиків Хізболли в Лівані, а також в аеропорт Дамаска. Повітряна кампанія, яку ізраїльські лідери називають «війною між війнами», спрямована на те, щоб послабити здатність Тегерана завдати удару по Ізраїлю в разі початку великого конфлікту між двома ворогами.