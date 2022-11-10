Сі Цзіньпін наказує армії Китаю бути готовою до війни

Голова КНР заявив, що Китай перебуває в "нестабільній та невизначеній" ситуації в галузі безпеки на тлі напруженості навколо Тайваню, інформує ZN.ua.

Сі Цзіньпін наказує армії Китаю бути готовою до війни
© Getty Images

Сі Цзіньпін наказав Народно-визвольній армії "зосередити всю свою енергію на боротьбі" у рамках підготовки до війни, повідомляє рупор Комуністичної партії Китаю, пише Guardian.

Сі сказав, що армія має "всебічно посилити підготовку до війни", попередивши на недавньому партійному з'їзді про "небезпечні бурі" на горизонті.

"Зосередьте всю свою енергію на боротьбі, старанно працюйте над боротьбою та покращуйте свої можливості для перемоги", — процитували його слова.

Армія також має "рішуче захищати національний суверенітет та національну безпеку", оскільки Китай перебуває в "нестабільній та невизначеній" ситуації в галузі безпеки, сказав він.

Хоча Сі також наказував армії зосередитися на підготовці до війни у 2013 році, невдовзі після приходу до влади, і знову у 2017 році, політологи кажуть, що цього разу він помітно посилив свою риторику. Під час аналогічного візиту до командного центру у 2016 році він сказав офіцерам бути "вірними" та "винахідливими" в бою, а також "мужніми та здатними вигравати війни".

"Він посилає сигнал Сполученим Штатам та Тайваню", — сказав Віллі Лам, старший науковий співробітник вашингтонського Джеймстаунського фонду. Хоча військова міць Китаю ще не зрівнялася зі США, прийняття рішень Сі не завжди ґрунтується на раціональному розрахунку, сказав він.

На 20-му з'їзді партії, який завершився в Пекіні минулого місяця, Сі зробив завуальований випад проти дедалі більшої підтримки Тайбея з боку США, звинувативши "іноземне втручання" в загостренні напруженості.

Сі вважає захоплення Тайваню ключовою частиною своєї спадщини і у своїй вступній промові на з'їзді сказав: "Ми ніколи не обіцятимемо відмовитися від застосування сили".

В останні місяці Сі використовував дедалі агресивніші тони, закликаючи своїх співробітників "наважитися на боротьбу" і підняти свій "бойовий дух" для захисту національних інтересів у ворожій політичній обстановці. У своїй вступній промові на з'їзді партії він 17 разів використав слово douzheng ("боротьба"), що нагадує про акцент Мао Цзедуна на "класовій боротьбі" та боротьбі проти іноземного, імперіалістичного впливу, і близько 50 разів використав слово "безпека".

Цього тижня представник міністерства закордонних справ Китаю розкритикував візит міністра торгівлі Великобританії Грега Хендса на Тайвань і сказав британському уряду "припинити надсилати невірні сигнали сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню".

Джо Байден неодноразово заявляв, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу на нього. Після того, як спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у серпні, Народно-визвольна армія, за повідомленнями, розмістила кілька військових кораблів і літаків поблизу серединної лінії, неофіційного кордону між Китаєм і Тайванем у Тайванській протоці.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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