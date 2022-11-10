Неробочі АК-47 та відсутність виплат: мобілізовані в РФ втрачають «бойовий дух»

Російська армія в реальності виявилася далеко не такою, як розказують на пропагандистських телеканалах, інформує ZN.ua.

Неробочі АК-47 та відсутність виплат: мобілізовані в РФ втрачають «бойовий дух»
© Минобороны РоSSии/t.me

У деяких мобілізованих росіян значно погіршується морально-психологічний стан після того, як вони зустрічаються з реаліями російської армії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, у мобілізованих, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

Тим, хто проходить підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно - металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя. Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, перебувають у неробочому стані через погані умови зберігання.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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