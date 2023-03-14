Rheinmetall може забезпечити Україну снарядами, але не робить цього: у компанії заявили про відсутність відповідного замовлення від ЄС

ОПК Європи та США здатні виготовляти більше озброєння, ніж російський. Тому у концерні зазначили, що союзникам під силу зробити так, аби Москва програла, якщо вони цього дійсно хочуть, інформує ZN.ua.

Rheinmetall може забезпечити Україну снарядами, але не робить цього: у компанії заявили про відсутність відповідного замовлення від ЄС
© Defense Express

Оборонна промисловість Європи не зможе задовольнити потреби України в забезпеченні ЗСУ снарядами 155-мм, якщо уряди країна не виділять достатньо коштів для подвоєння потужностей виробництва. Про це заявив гендиректор одного з найбільших виробників військової техніки та озброєння в ЄС Rheinmetall Арміна Паппергера, слова якого цитує Bloomberg.

"Мені потрібні накази. Без замовлень я нічого не робитиму. У будь-якій нестачі боєприпасів винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", – сказав він.

Цьогоріч концерн в питанні виготовлення снарядів працює на дві третини своїх потужностей, зазначає Паппергер. І це зважаючи на те, що і в Україні, і в ЄС неодноразово наголошували, що саме наявність боєприпасів буде вирішально у війні.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявляв, що для контрнаступу ЗСУ потрібно близько 350 тисяч снарядів в місяць - більш ніж утричі більше, ніж оборонці витрачають зараз. Тож у ЄС він попросив постачати на такий період як мінімум 250 тисяч боєприпасів. За словами Паппергера, таку кількість "буде складно зробити": "Для досягнення такої швидкості необхідно подвоїти виробництво в Європі".

У Rheinmetall впевнені, що за наявності адекватної підтримки зі сторони ОПК Європи та США, союзники зможуть забезпечити Україну технікою, аби ми перемогли у війні.

"Якщо Захід хоче, щоб Росія програла цю війну, то Росія її не виграє. Європа та США здатні виробляти більше, ніж будь-коли зможе зробити Росія", - зауважив Паппергер.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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