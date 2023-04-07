Росіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба

Такого висновку глава МЗС дійшов, опираючись на дані пошуковика "Яндекс".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що громадяни Росії поступово втрачають інтерес до тимчасово анексованого півострова Крим. У мікроблозі у Twitter він пояснив свою позицію, інформує ZN.ua .

© Дмитро Кулеба / Facebook

"Росіяни втратили інтерес до Криму, свідчать дані російського пошуковика "Яндекс". У березні 2023 року запитів "відпочинок у Криму" було вдвічі менше (129 тис.), ніж у березні 2022 р. (261 тис.), - аргументує свою позицію міністр. - Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоди вкраденою українською землею добігає кінця".

Russians have lost interest in Crimea, according to data from the Russian search engine Yandex. March 2023 had twice less searches for "Crimea vacation" (129.000) than March 2022 (261.000). Even regular Russians realize the time to enjoy stolen Ukrainian land is coming to an end. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2023

Нагадаємо, постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева заявила, що з анексії півострова війна Росії проти України почалася, отже завершитися вона повинна його звільненням. Вона зазначає, що для того, аби повернути півострів до справжнього життя, Київ вже готує 50 тисяч чиновників. Також Ташева попереджає, що росіяни, які оселились у Криму у 2014-му, мають час покинути його, позаяк після деокупації вони будуть видворені звідти, як того вимагає законодавство.