Росіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба

Такого висновку глава МЗС дійшов, опираючись на дані пошуковика "Яндекс".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що громадяни Росії поступово втрачають інтерес до тимчасово анексованого півострова Крим. У мікроблозі у Twitter він пояснив свою позицію, інформує ZN.ua .

"Росіяни втратили інтерес до Криму, свідчать дані російського пошуковика "Яндекс". У березні 2023 року запитів "відпочинок у Криму" було вдвічі менше (129 тис.), ніж у березні 2022 р. (261 тис.), - аргументує свою позицію міністр. - Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоди вкраденою українською землею добігає кінця".

Russians have lost interest in Crimea, according to data from the Russian search engine Yandex. March 2023 had twice less searches for "Crimea vacation" (129.000) than March 2022 (261.000). Even regular Russians realize the time to enjoy stolen Ukrainian land is coming to an end.