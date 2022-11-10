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2022-11-10
Німеччина повідомила, яку зброю та техніку надала Україні. Також в уряді ФРН повідомили про заплановані поставки
Час та спосіб доставки в Німеччині не називали.
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У Німеччині розповіли, яку військову допомогу вже надали Україні, а яку ще планують надати. Відповідні списки опубліковані на
Так, крім раніше відомої допомоги, Німеччина відправила Києву:
- 30 бронемашин Dingo;
- ракети для Iris-T SLM;
- чотири датчики та глушники проти дронів (раніше були передані 14 одиниць);
- 18 розвідувальних дронів;
- п’ять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh;
- вантажопідйомник (раніше було передано дві одиниці).
В майбутньому додатково Німеччина планує відправити:
- ракети для Iris-T SLM;
- 42 бронемашини розмінування;
- чотири мобільні та захищені системи розмінування;
- три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
- п’ять мобільних розвідувальних комплексів.
Юлія Москаленко, ZN.ua