Німеччина повідомила, яку зброю та техніку надала Україні. Також в уряді ФРН повідомили про заплановані поставки

У Німеччині розповіли, яку військову допомогу вже надали Україні, а яку ще планують надати. Відповідні списки опубліковані на сайті німецького уряду. З міркувань безпеки федеральний уряд утримався від надання інформації щодо способів і часу доставки допомоги, яку поки лише планують надати Україні.

Так, крім раніше відомої допомоги, Німеччина відправила Києву:

30 бронемашин Dingo;

ракети для Iris-T SLM;

чотири датчики та глушники проти дронів (раніше були передані 14 одиниць);

18 розвідувальних дронів;

п’ять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh;

вантажопідйомник (раніше було передано дві одиниці).

В майбутньому додатково Німеччина планує відправити: