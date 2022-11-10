Німеччина повідомила, яку зброю та техніку надала Україні. Також в уряді ФРН повідомили про заплановані поставки

Час та спосіб доставки в Німеччині не називали.

Німеччина повідомила, яку зброю та техніку надала Україні. Також в уряді ФРН повідомили про заплановані поставки
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У Німеччині розповіли, яку військову допомогу вже надали Україні, а яку ще планують надати. Відповідні списки опубліковані на сайті німецького уряду. З міркувань безпеки федеральний уряд утримався від надання інформації щодо способів і часу доставки допомоги, яку поки лише планують надати Україні.

Так, крім раніше відомої допомоги, Німеччина відправила Києву:

  • 30 бронемашин Dingo;
  • ракети для Iris-T SLM;
  • чотири датчики та глушники проти дронів (раніше були передані 14 одиниць);
  • 18 розвідувальних дронів;
  • п’ять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh;
  • вантажопідйомник (раніше було передано дві одиниці).

В майбутньому додатково Німеччина планує відправити:

  • ракети для Iris-T SLM;
  • 42 бронемашини розмінування;
  • чотири мобільні та захищені системи розмінування;
  • три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
  • п’ять мобільних розвідувальних комплексів.





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