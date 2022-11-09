Навряд чи окупанти зможуть повністю відновити Кримський міст хоча б до наступної осені – британска розвідка

У британській розвідці пояснили, що підрив Кримського мосту та ще низка факторів не дозволяють російському уряду намалювати картину військового успіху, інформує ZN.ua.

Навряд чи окупанти зможуть повністю відновити Кримський міст хоча б до наступної осені – британска розвідка
© Maxar Technologies

Росіяни досі намагаються відремонтувати Кримський міст. Але навряд чи він буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року, вважають у британській розвідці

Так, 8 листопада автомобільний міст мав бути закритий для переміщення та встановлення заміни 64-метрового прольоту. Однак, для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти.

«Хоча кримські чиновники стверджували, що ці додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня, на брифінгу, наданому президенту Путіну, було зазначено, що роботи на іншій проїжджій частині спричинять порушення дорожнього руху до березня 2023 року. Заміну пошкодженого залізничного мосту було укладено до вересня 2023 року, хоча віцепрем’єр-міністр Росії заявив, що терміни ремонту будуть прискорені», – додали в розвідці.

Вказано, що одна колія на мосту зараз відкрита, але рух залізничного транспорту залишається обмеженим. Ремонтні роботи сильно залежатимуть від погодних умов протягом зимових місяців.

«Атака на Кримський міст призвела до перерви у матеріально-технічному постачанні Росії до Криму та півдня України, зменшивши здатність РФ переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи автотранспортом. Пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний вихід із Херсона ускладнюють здатність російського уряду намалювати картину військового успіху», – підсумували в розвідці.





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