Навряд чи окупанти зможуть повністю відновити Кримський міст хоча б до наступної осені – британска розвідка

Росіяни досі намагаються відремонтувати Кримський міст. Але навряд чи він буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року, вважають у британській розвідці

Так, 8 листопада автомобільний міст мав бути закритий для переміщення та встановлення заміни 64-метрового прольоту. Однак, для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти.

«Хоча кримські чиновники стверджували, що ці додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня, на брифінгу, наданому президенту Путіну, було зазначено, що роботи на іншій проїжджій частині спричинять порушення дорожнього руху до березня 2023 року. Заміну пошкодженого залізничного мосту було укладено до вересня 2023 року, хоча віцепрем’єр-міністр Росії заявив, що терміни ремонту будуть прискорені», – додали в розвідці.

Вказано, що одна колія на мосту зараз відкрита, але рух залізничного транспорту залишається обмеженим. Ремонтні роботи сильно залежатимуть від погодних умов протягом зимових місяців.