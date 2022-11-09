Секретар російського Радбезу поїхав в Іран домовлятися про продаж балістичних ракет

Тегеран, який присвятив цьому увагу медійно, ймовірно, прагне публічно повідомити про зміну балансу свого стратегічного партнерства з Москвою, особливо регіональним супротивникам, таким як Ізраїль і Саудівська Аравія, вважають в ISW, інформує ZN.ua.

Секретар російського Радбезу поїхав в Іран домовлятися про продаж балістичних ракет
Патрушева раніше називали одним з основних ініціаторів війни проти України
© ТАСС

Судячи з повідомлень іранського державного видання Nour News Agency, секретар російської Ради нацбезпеки Микола Патрушев прибув до Тегерана. Ймовірно, щоб обговорити потенційний продаж Москві іранських балістичних ракет, припускають в Інституті дослідження війни.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Північна Корея знову запустила балістичну ракету в бік Східного моряПівнічна Корея знову запустила балістичну ракету в бік Східного моря
В Ірані можуть стратити 14 тисяч протестувальників – це підтримав парламентВ Ірані можуть стратити 14 тисяч протестувальників – це підтримав парламент
РФ відправила в Іран €140 млн готівкою та захоплену західну зброю в обмін на безпілотники — Sky NewsРФ відправила в Іран €140 млн готівкою та захоплену західну зброю в обмін на безпілотники — Sky News
Кремль передав Ірану трофейні Javelins й Stingers в обмін на Shahed'и – звіт ISWКремль передав Ірану трофейні Javelins й Stingers в обмін на Shahed'и – звіт ISW
Прес-секретар президента Чехії дав притулок українці і закохався: чим усе закінчилосяПрес-секретар президента Чехії дав притулок українці і закохався: чим усе закінчилося
Мобільні групи добровольців у Миколаєві допомагають перехоплювати іранські дрони – КімМобільні групи добровольців у Миколаєві допомагають перехоплювати іранські дрони – Кім
Розвідка знайшла докази поставки Іраном дронів до Росії після 24 лютого: фотоРозвідка знайшла докази поставки Іраном дронів до Росії після 24 лютого: фото
Іранська загроза може зіграти вирішальну роль в ущільненні координації між Заходом та арабськими країнами щодо видобутку нафти — посол СубхІранська загроза може зіграти вирішальну роль в ущільненні координації між Заходом та арабськими країнами щодо видобутку нафти — посол Субх
Іран почав постачати дрони-камікадзе до Росії після 24 лютого – ГУРІран почав постачати дрони-камікадзе до Росії після 24 лютого – ГУР
Рішення про (не)розрив дипвідносин нашої країни та Ірану президент прийме найближчими тижнями — спецпредставник України з питань Близького Сходу та АфрикиРішення про (не)розрив дипвідносин нашої країни та Ірану президент прийме найближчими тижнями — спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки
Последние новости
Подгружаем последние новости