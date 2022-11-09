Секретар російського Радбезу поїхав в Іран домовлятися про продаж балістичних ракет

Тегеран, який присвятив цьому увагу медійно, ймовірно, прагне публічно повідомити про зміну балансу свого стратегічного партнерства з Москвою, особливо регіональним супротивникам, таким як Ізраїль і Саудівська Аравія, вважають в ISW, інформує ZN.ua .