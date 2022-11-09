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2022-11-09
Секретар російського Радбезу поїхав в Іран домовлятися про продаж балістичних ракет
Тегеран, який присвятив цьому увагу медійно, ймовірно, прагне публічно повідомити про зміну балансу свого стратегічного партнерства з Москвою, особливо регіональним супротивникам, таким як Ізраїль і Саудівська Аравія, вважають в ISW, інформує
Патрушева раніше називали одним з основних ініціаторів війни проти України© ТАСС
Судячи з повідомлень іранського державного видання Nour News Agency, секретар російської Ради нацбезпеки Микола Патрушев прибув до Тегерана. Ймовірно, щоб обговорити потенційний продаж Москві іранських балістичних ракет,
Оксана Коваль, ZN.ua