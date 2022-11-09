The Hill: Експерти пояснили, чому республіканці раптом проти допомоги для України

Середньострокові вибори в США відзначилися суперечками через інфляцію, злочинність чи інші внутрішні проблеми. Але вони також можуть сильно вплинути на американську ролдь в російсько-українській війні.

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін МакКарті підтвердив, що Україна більше не отримає «не заповнені чеки» від США , якщо республіканці отримають контроль над нижньою палатою Конгресу. Перемога лояльних до Дональда Трампа кандидатів від Республіканської партії в обох палатах американського парламенту теж посилить ізоляціоністські голоси, які часто ставлять під сумнів витрати адміністрації Джо Байдена на підтримку України, - пише The Hill .

Видання зауважує, що багато членів Республіканської партії твердо підтримували Київ в часи російського вторгнення. Зокрема, таку позицію займає лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл, сенатор Джеймс Ріш і член Палати представників Майлк МакКол, який очолює республіканців у комітетах з закордонних справ в обох палатах. Вони стали головними голосами, які підтримували передачу зброї Україні і часто піштовхували президента Байдена робити ще більше.

Експект American Enterprise Institute Даніель Плетка, яка раніше співпрацювла з республіканцями у Сенаті в сфері зовнішньої політики, сказала, що більшість республіканців хочуть підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

«Для мене це велика битва змістовних проти гучних», - сказала вона, віднісши республіканців на зразок Марджорі Тейлор Грін до другої категорії.

«Але ці люди не мають взагалі ніякої влади в Палаті представників чи Сенаті», - додала вона.

Однак, правда і те, що коментарі МакКарті також відображають скептичне ставлення його соратників до економічної і військової підтримки, яку США надають Україні.

«І республіканський опір проти додаткової допомоги для Києва може пройти випробування ще до кінця нинішньої сесії. Адміністрація Байдена збирається просунути черговий пакет ще до січня, під час перехідного періоду», - йдеться в статті.