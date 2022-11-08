Жоден підрозділ рф не зможе не те, що конкурувати, а навіть поруч стояти із «Азовом», - Максим Жорін
Екскомандир полку «Азов» Максим Жорін заявив, що полк «Азов» підготований краще, ніж кадирівці, вагнерівці та підрозділи західних країн.
Про це він розповів
Як розповідає гість програми, передусім потрібно розуміти, що сьогодні є кілька підрозділів «Азову»: є той «Азов», який був у Маріуполі, є підрозділи ССО, є ЗСУ – і всі підрозділи знаходяться на різних рівнях, у них своя специфіка і спектр поставлених задач.
«Якщо брати як приклад саме полк «Азов», який був у Маріуполі, то жоден підрозділ рф не зможе не те, що конкурувати, а навіть поруч стояти із «Азовом», - підкреслює Максим Жорін.
Як пояснює військовий, це не тільки тому, що він був командиром «Азову», але й тому, що він бачив, як цей підрозділ виріс і може його порівняти із підрозділами західних країн. За словами гостя програми, навіть на Заході досить мало підрозділів, які могли би взагалі з «Азовом» бути на одному рівні.
«Ми відрізняємося в тому плані, що трохи по-іншому ми ставимося до всього і це досить добре сьогодні видно, коли до нас приїжджають іноземці, які хочуть побачити, як виглядає війна. Вони бачать, як воюють українці і розуміють, що всьому цьому їх не вчили за всі роки служби в їх країнах», - підсумовує Максим Жорін.