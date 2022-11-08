Жоден підрозділ рф не зможе не те, що конкурувати, а навіть поруч стояти із «Азовом», - Максим Жорін

Екскомандир полку «Азов» Максим Жорін заявив, що полк «Азов» підготований краще, ніж кадирівці, вагнерівці та підрозділи західних країн.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

Як розповідає гість програми, передусім потрібно розуміти, що сьогодні є кілька підрозділів «Азову»: є той «Азов», який був у Маріуполі, є підрозділи ССО, є ЗСУ – і всі підрозділи знаходяться на різних рівнях, у них своя специфіка і спектр поставлених задач.

«Якщо брати як приклад саме полк «Азов», який був у Маріуполі, то жоден підрозділ рф не зможе не те, що конкурувати, а навіть поруч стояти із «Азовом», - підкреслює Максим Жорін.

Як пояснює військовий, це не тільки тому, що він був командиром «Азову», але й тому, що він бачив, як цей підрозділ виріс і може його порівняти із підрозділами західних країн. За словами гостя програми, навіть на Заході досить мало підрозділів, які могли би взагалі з «Азовом» бути на одному рівні.

«Ми відрізняємося в тому плані, що трохи по-іншому ми ставимося до всього і це досить добре сьогодні видно, коли до нас приїжджають іноземці, які хочуть побачити, як виглядає війна. Вони бачать, як воюють українці і розуміють, що всьому цьому їх не вчили за всі роки служби в їх країнах», - підсумовує Максим Жорін.