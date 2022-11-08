"Сказали, що мене відправлять у полон, а дитину – до дитбудинку": медсестра з Маріуполя розповіла, як пережила розлуку з дочкою

Історія 4-річної Аліси з "Азовсталі", яку під час фільтрації розлучили з мамою, військовою медикинею, у травні сколихнула всю Україну.

ВВС News Україна поговорила з Вікторією Обідіною, яку розлучили з донькою Алмсою майже на півроку.

Коли Червоний Хрест організував коридор для вивозу цивільних з "Азовсталі", Вікторія з Алісою за наказом свого командира спробувала виїхати.

"Я прекрасно розуміла ризики. Але іншого вибору в мене не було. Ми розуміли, що нас чекає полон. А брати з собою в полон дитину - значно небезпечніше. Тому вартувало спробувати", - каже військова.

Одразу на фільтраційному пункті в Безіменному Вікторії сказали, що вона не проходить перевірку, тому що є військовою.

"Сказали, що мене відправлять в полон, а дитину - в дитбудинок", - згадує вона.

Після фільтрації в Безіменному колона мала вирушити далі через два дні. Вікторії дозволили побути цей час з Алісою. У наметовому містечку військова познайомилася з дівчиною.

"Вона запропонувала свою допомогу, сказала, що вивезе Алісу до Запоріжжя. Я погодилася і написала на неї довіреність", - згадує Вікторія.

7 травня гуманітарна колона з "Азовсталі" рушила. Так Аліса поїхала в Запоріжжя, а Вікторія - в Мангуський райвідділок поліції.

"Там з мене намагалися вибити свідчення. Те саме робили і в донецькому УБОЗі. Мене змусили записати інтерв'ю, в якому я зверталася до Ірини Верещук з проханням повернути мені дитину", - розповідає військова.

Насправді, зізнається вона, прекрасно розуміла, що через дитину на неї ще більше б тиснули: "Я б не допустила того, щоби дитині робили боляче і розповіла б усе, що знала".

Після інтерв'ю Вікторії дали зателефонувати мамі. Так вона дізналася, що Аліса доїхала до Запоріжжя.

Що було з її дитиною далі, чи зустрілася вона з бабусею, як пережила розлуку з мамою - Вікторія не знала пів року.

З 7 травня по 17 жовтня вона нічого не чула про свою доньку. Вікторія просила хоча б про один дзвінок.

3 жовтня Алісі виповнилося 5 років. Вікторії дозволили подзвонити доньці. Вона лише встигла привітати її і сказати, що перебуває в Оленівці.

"Час йшов на секунди, тому я сказала: "Донечко, з днем народження! Я дуже сумую за тобою. Скоро ми зустрінемося. Я тебе дуже люблю", - згадує військова.

Вікторію Обідіну звільнили з полону 17 жовтня.