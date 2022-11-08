Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх розповів, що найближчим часом Гана може стати новим підписантом декларації Кримської платформи.

В інтерв'ю Володимиру Кравченку для ZN.UA він зазначив, що це є свідченням того, що африканські країни воліють дотримуватися принципів міжнародного права.

"Хочу відзначити, що коли відбувся другий саміт Кримської платформи, низка африканських країн уперше взяли в ньому участь. Крім цього, дві африканські країни долучилися до учасників і підписантів декларації Кримської платформи — Ліберія і Республіка Нігер. Це реально є великим досягненням", - розповів Субх.