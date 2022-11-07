Додон отримує зарплату від Росії — розслідування RISE Moldova

Колишній президент Молдови Ігор Додон після того, як його відсторонили від посади, отримує заробітну плату від олігархів Кремля. Журналісти RISE Moldova у своєму розслідуванні зазначають, що зараз у Додона є своя неурядова організація - Молдовсько-російський діловий союз.

Саме за діяльність в рамках цієї організації він затвердив собі зарплату - вона вдесятеро перевищує його президентський оклад. Відомо, що станом на 2022 рік заробіток Додона за рік становить 1,6 млн леїв. Разом з преміями він щомісяця отримує 202 000 леїв, тобто понад 10 000 євро. Ці гроші йдуть з РФ .

RISE Moldova разом з російським центром "Досьє" виявили шість банківських платежів з російських банків, які отримала організація Додона. Сумарна їх сума становить майже 5 млн леїв - близько 264 тис. доларів. Паралельно з цими траншами з'являлися антизахідні чи проросійські заяви експрезидента Молдови та його соратників.