Додон отримує зарплату від Росії — розслідування RISE Moldova
Вона вдесятеро перевищує його президентський оклад й становить понад 10 000 євро щомісяця, інформує
Колишній президент Молдови Ігор Додон після того, як його відсторонили від посади, отримує заробітну плату від олігархів Кремля. Журналісти RISE Moldova
Саме за діяльність в рамках цієї організації він затвердив собі зарплату - вона вдесятеро перевищує його президентський оклад. Відомо, що станом на 2022 рік заробіток Додона за рік становить 1,6 млн леїв. Разом з преміями він щомісяця отримує 202 000 леїв, тобто понад 10 000 євро. Ці гроші йдуть з РФ.
RISE Moldova разом з російським центром "Досьє" виявили шість банківських платежів з російських банків, які отримала організація Додона. Сумарна їх сума становить майже 5 млн леїв - близько 264 тис. доларів. Паралельно з цими траншами з'являлися антизахідні чи проросійські заяви експрезидента Молдови та його соратників.