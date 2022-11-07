Залежність ЄС від Китаю за деякими напрямками вища, ніж від газу з РФ – Боррель

ЄС повинен працювати над зменшенням залежності від китайських поставок рідкоземельних елементів, яка навіть більша, ніж залежність Європейського Союзу від надходжень з РФ викопних енергоресурсів. Про це написав Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

« Китай відіграє вирішальну роль у багатьох ланцюгах постачання, і наша залежність від КНР у стратегії «зеленої» трансформації навіть вища, ніж від викопного палива з Росії. На частку Китаю припадає до 90 відсотків наших потреб у магнії, 90 відсотків потреб у рідкоземельних елементах, на частку Китаю припадає 80 відсотків сонячних батарей, що використовуються в ЄС. Ми маємо зменшити цю надмірну залежність, розв'язати проблеми вразливості та підвищити стійкість. Ми будемо продовжувати взаємодію щодо відносин з Китаєм із нашими партнерами, включаючи G7», - підкреслив єврочиновник.