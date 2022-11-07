Залежність ЄС від Китаю за деякими напрямками вища, ніж від газу з РФ – Боррель
При цьому ЄС закликає Китай дотримуватися міжнародних та правових зобов’язань, інформує
ЄС повинен працювати над зменшенням залежності від китайських поставок рідкоземельних елементів, яка навіть більша, ніж залежність Європейського Союзу від надходжень з РФ викопних енергоресурсів. Про це
«Китай відіграє вирішальну роль у багатьох ланцюгах постачання, і наша залежність від КНР у стратегії «зеленої» трансформації навіть вища, ніж від викопного палива з Росії. На частку Китаю припадає до 90 відсотків наших потреб у магнії, 90 відсотків потреб у рідкоземельних елементах, на частку Китаю припадає 80 відсотків сонячних батарей, що використовуються в ЄС. Ми маємо зменшити цю надмірну залежність, розв'язати проблеми вразливості та підвищити стійкість. Ми будемо продовжувати взаємодію щодо відносин з Китаєм із нашими партнерами, включаючи G7», - підкреслив єврочиновник.