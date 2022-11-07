COP27: багаті країни, нарешті, погодились обговорювати компенсації бідним у зв'язку з кліматичними змінами
Раніше вони ухилялися від обговорення цього питання.
Делегати 27-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з кліматичних змін (COP27), яка відкрилася сьогодні в Єгипті, погодилися включити до офіційного порядку денного питання про виплати компенсацій багатими країнами бідним країнам, найбільш вразливим до змін клімату,
Останні 10 років багаті країни уникали обговорення цього питання, зокрема, про суми, які вони готові виділяти для допомоги бідним країнам у боротьбі з наслідками глобального потепління.
Президент COP27 Самех Шукрі заявив на пленарному засіданні, яким відкрилася нинішня двотижнева конференція, що це рішення створило «інституційно-стабільний простір» для обговорення «нагального питання про механізми фінансування».
На COP26 минулого року в Глазго країни з високим рівнем доходів заблокували пропозицію про створення органу з фінансування збитків та збитків, натомість висловившись за трирічний діалог для обговорення фінансування.