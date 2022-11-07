COP27: багаті країни, нарешті, погодились обговорювати компенсації бідним у зв'язку з кліматичними змінами

Делегати 27-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з кліматичних змін (COP27), яка відкрилася сьогодні в Єгипті, погодилися включити до офіційного порядку денного питання про виплати компенсацій багатими країнами бідним країнам, найбільш вразливим до змін клімату, повідомляє "Голос Америки" .

Останні 10 років багаті країни уникали обговорення цього питання, зокрема, про суми, які вони готові виділяти для допомоги бідним країнам у боротьбі з наслідками глобального потепління.

Президент COP27 Самех Шукрі заявив на пленарному засіданні, яким відкрилася нинішня двотижнева конференція, що це рішення створило «інституційно-стабільний простір» для обговорення «нагального питання про механізми фінансування».

На COP26 минулого року в Глазго країни з високим рівнем доходів заблокували пропозицію про створення органу з фінансування збитків та збитків, натомість висловившись за трирічний діалог для обговорення фінансування.