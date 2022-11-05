Байден: Росія вже зіткнулася з проблемами у постачанні своїх збройних сил

Москва не може отримувати у необхідних кількостях чіпи для нарощування озброєнь, інформує ZN.ua.

Байден: Росія вже зіткнулася з проблемами у постачанні своїх збройних сил
© The White House / Flickr

Президент США Джо Байден заявив, що зусилля його адміністрації щодо збільшення виробництва напівпровідників у США принесли свої плоди, у тому числі завдяки ухваленню закону CHIPS and Science Act, який передбачає виділення на ці цілі 52 мільярдів доларів, повідомляє «Голос Америки».

Президент США заявив про це у п'ятницю, виступаючи у штаб-квартирі телекомунікаційної компанії Viasat у Каліфорнії, яку він відвідав у ході передвиборчої поїздки країною.

Хто сказав, що Америка не може бути провідною країною у світі в промисловості? Що сталося з нами? …Замість того, щоб створювати робочі місця за кордоном, бо там дешева робоча сила, і потім закуповувати готову продукцію, ми відправляємо американську продукцію за кордон, а вони її закуповують. Ми знову постачаємо світові те, чого він потребує», – наголосив президент США.

Байден підкреслив, що виробництво напівпровідників є також питанням національної безпеки, пояснивши це на прикладі оборонного концерну «Локхід-Мартін», який, зокрема, виробляє ракетні комплекси Javelin, які постачаються в Україну.

«У нас були проблеми з постачанням ракет Javelin в Україну, тому що [Lockheed Martin] не мав чіпів, комп'ютерних чіпів. Щоб допомогти захищатися у цій жорстокій і неспровокованій путінській війні, ми відправляли цим хлопцям комплекси Javelin», – сказав Байден.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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