У Польщі стартували міжнародні військові навчання Puma-22. Вони враховують досвід України

У Польщі 4 листопада почалися військові навчання країн Вишеградської групи під назвою Puma-22, повідомляє Міністерство оборони Польщі.

У навчаннях беруть участь збройні сили Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та США . Залучено близько 2 тис. військовослужбовців і 300 одиниць військової техніки.

Як повідомив прессекретар 18-ї механізованої дивізії Польщі Пшемислав Липчиньский, тренування проводяться в Новій Дембе. Сценарії враховують досвід війни в Україні.

«Метою навчань є підвищення оперативної сумісності навчання військ, а також перевірка вміння планувати, організовувати і проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками», - сказав він.