У Польщі стартували міжнародні військові навчання Puma-22. Вони враховують досвід України

До навчань долучилися військові з шістьох країн.

У Польщі стартували міжнародні військові навчання Puma-22. Вони враховують досвід України
© Twitter/ Міністерство оборони Польщі

У Польщі 4 листопада почалися військові навчання країн Вишеградської групи під назвою Puma-22, повідомляє Міністерство оборони Польщі.

У навчаннях беруть участь збройні сили Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та США. Залучено близько 2 тис. військовослужбовців і 300 одиниць військової техніки.

Як повідомив прессекретар 18-ї механізованої дивізії Польщі Пшемислав Липчиньский, тренування проводяться в Новій Дембе. Сценарії враховують досвід війни в Україні.

«Метою навчань є підвищення оперативної сумісності навчання військ, а також перевірка вміння планувати, організовувати і проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками», - сказав він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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