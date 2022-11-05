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2022-11-05
У Польщі стартували міжнародні військові навчання Puma-22. Вони враховують досвід України
До навчань долучилися військові з шістьох країн.
© Twitter/ Міністерство оборони Польщі
У Польщі 4 листопада почалися військові навчання країн Вишеградської групи під назвою Puma-22,
У навчаннях беруть участь збройні сили Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та США. Залучено близько 2 тис. військовослужбовців і 300 одиниць військової техніки.
Як повідомив прессекретар 18-ї механізованої дивізії Польщі Пшемислав Липчиньский, тренування проводяться в Новій Дембе. Сценарії враховують досвід війни в Україні.
«Метою навчань є підвищення оперативної сумісності навчання військ, а також перевірка вміння планувати, організовувати і проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками», - сказав він.
Анастасія Дейна, ZN.ua